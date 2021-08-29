جنوح سفينة قبالة إيبيزا الإسبانية وإصابة 25 بينهم طفل

جدة - نرمين السيد - وتعمل العبارة "سان جوان"، التى تشغلها شركة الملاحة الألمانية إف.آر.إس، بين جزيرتى إيبيزا وفورمنتيرا صغرى جزر البليار الإسبانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقالت الشركة فى بيان إن العبارة كانت تغادر إيبيزا فى الساعة التاسعة والنصف مساء أمس السبت، عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز، مضيفة أن العبارة كانت تقل 35 راكبا وطاقما عدد أفراده 12 وقت الحادث.

وقال خفر السواحل الإسبانى فى بيان إنه بدأ عملية إنقاذ ونقل تسعة مصابين جوا إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية. وتم إجلاء البقية باستخدام الزوارق.