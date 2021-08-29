جدة - نرمين السيد - وتعمل العبارة "سان جوان"، التى تشغلها شركة الملاحة الألمانية إف.آر.إس، بين جزيرتى إيبيزا وفورمنتيرا صغرى جزر البليار الإسبانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وقالت الشركة فى بيان إن العبارة كانت تغادر إيبيزا فى الساعة التاسعة والنصف مساء أمس السبت، عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز، مضيفة أن العبارة كانت تقل 35 راكبا وطاقما عدد أفراده 12 وقت الحادث.
وقال خفر السواحل الإسبانى فى بيان إنه بدأ عملية إنقاذ ونقل تسعة مصابين جوا إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية. وتم إجلاء البقية باستخدام الزوارق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنوح سفينة قبالة إيبيزا الإسبانية وإصابة 25 بينهم طفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.