متى العيد الوطني السعودي 2021/1443 تحت شعار “هي لنا دار”

متى العيد الوطني السعودي 2021 /1443 العد التنازلي لليوم الوطني، حيث بدء العد التنازلي للاحتفال باليوم الوطني، واليوم الوطني بالسعودية هو من أهم الأيام السنوية التي يتم الاحتفال بها وانتظارها لإقامة الفعاليات الخاصة بهذا اليوم، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى ال91 من توحيد المملكة العربية السعودية، وأصبح هذا اليوم من أجمل الأيام التي ينتظرها الجميع للحصول على إجازة والاحتفال مع الأهل والأصدقاء بهذا اليوم المميز، واليوم سوف نقدم لكم موعد العيد الوطني السعودي لهذا العام.

متى العيد الوطني السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي من كل عام بشكل مختلف. ويكون ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر. وذلك وفقًا للمرسوم الملكي الذي تم إصدار من قبل الملك عبد العزيز المؤسس ويحمل رقم 2716 في يوم 17 من جمادى الأولى عام 1351ه‍، حيث تم تغيير اسم المملكة من الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، ثم أصبحت السعودية من أهم الدول العربية والإسلامية في العالم، لذلك أصبح هذا اليوم من الأيام المفضلة والمحببة لدى جميع الشعب السعودي. ويتم فيه منح جميع الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص إجازة رسمية، تقام فيه الفعاليات المميزة للاحتفال بشتى الطرق. من خلال إقامة الحفلات الغنائية والألعاب النارية والمهرجانات والعروض المميزة العالمية في جميع محافظات المملكة العربية السعودية.

العد التنازلي لليوم الوطني

يمثل اليوم الوطني السعودي يوم من أهم الأعياد الوطنية في قلوب المواطنين السعوديين. ومن خلاله يتم تعزيز حب الوطن لدى الكبار والصغار، حيث تم في هذا اليوم توحيد المملكة ومن المقرر أن يتم الاحتفال بهذا اليوم في 23 من سبتمبر 2021، وسيتم الاحتفال من قبل الهيئة العامة للتربية بالمملكة، لذلك ينتظر الجميع من كبار وأطفال هذا اليوم، للتعبير عن حبهم للوطن وتجديد الولاء إلى المملكة، وقضاء وقت ممتع في هذا اليوم المميز والعظيم لدى جميع مواطنين المملكة العربية السعودية. وكذلك تقام العديد من الألعاب الترفيهية في الساحات بأماكن مختلفة في السعودية وتقديم العروض المتعلقة بالأطفال والعروض التراثية. يقوم الأطفال بتأليف القصص القصيرة خلال هذه النوعية من الأنشطة.