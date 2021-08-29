البرلمان العربى يدين اعتداء ميليشيا الحوثى على قاعدة العند العسكرية

جدة - نرمين السيد - وحذر البرلمان العربى، من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التى تشنها جماعة الحوثى الإرهابية فى الأراضى اليمنية، مشددا على ضرورة التصدى لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التى تهدد السلم والأمن الإقليمى والدولى.

وحمل البرلمان العربى هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيرانى الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.