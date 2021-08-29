جدة - نرمين السيد - وقال البابا -فى كلمته الأسبوعية التى ألقاها، اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس، ونقلها موقع فاتيكان نيوز- "أتابع الأحداث فى أفغانستان بقلق شديد بعد التفجير الانتحارى الذى وقع يوم الخميس الماضى فى مطار كابول".. معربا عن شكره لأولئك الذين يعملون لمساعدة السكان الذين يعانون من صعوبات جمة فى أفغانستان، وخاصة النساء والأطفال.
وطالب الجميع بالاستمرار فى مساعدة المحتاجين والصلاة حتى يتسنى للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمى والأخوى الذى يبعث الأمل فى مستقبل البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل السلام فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.