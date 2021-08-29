بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل السلام فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال البابا -فى كلمته الأسبوعية التى ألقاها، اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس، ونقلها موقع فاتيكان نيوز- "أتابع الأحداث فى أفغانستان بقلق شديد بعد التفجير الانتحارى الذى وقع يوم الخميس الماضى فى مطار كابول".. معربا عن شكره لأولئك الذين يعملون لمساعدة السكان الذين يعانون من صعوبات جمة فى أفغانستان، وخاصة النساء والأطفال.

وطالب الجميع بالاستمرار فى مساعدة المحتاجين والصلاة حتى يتسنى للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمى والأخوى الذى يبعث الأمل فى مستقبل البلاد.