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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفاش التسجيل في منحة 300 دينار 2021 رابط منصة أمان التونسية في المقال التالي
التسجيل في منحة 300 دينار 2021 عبر منصة أمان التونسية، حيث يبدأ آلاف التونسيين في الدخول عبر الإنترنت للبحث عن رابط لمنصة الأمان الإلكتروني، حتى يتمكنوا من الدخول على الرابط الرسمي للموقع، والتسجيل في منحة 300 دينار التي أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وتم إصدار منحة قدرها 300 دينار للكثير من الفئات في تونس، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل، والمجموعات التي ليس لديها أعمال ثابتة أو محمية بالتأمين الوطني.وفي السطور التالية من موقعنا سوف نوضح معكم متابعينا في كافة محافظات تونس التعرف على طريقة التسجيل في منحة 300 دينار التي تم الإعلان عنها من خلال الوزارة الموافق يوم الثلاثاء الماضي، كما سوف نوضح لكم الشروط الواجب تحضيرها لتقدم في الحصول على المنحة وتقديم والمستندات المطلوبة.
وزارة الشؤون الاجتماعية
صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي يوم الثلاثاء إعلان فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار 2021 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة أمان، حيث أنها عبارة عن منصة إلكترونية كما أنها تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، ويجب على المتقدمين:
- تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالتوظيف والأشخاص غير المؤمن عليهم.
- وكذلك تسجيل الإعانات المعلنة من قبل الحكومة، مثل صرف منحة 300 دينار لكل شخص عاطل وذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية متطلباتهم.
كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2021
- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2021 عبر الإنترنت
- بدأ الرابط بشكل رسمي بداً من يوم الثلاثاء الماضي وسوف يظل باب التقديم مفتوح لمدة 15 يوماً
- ثم يتم أغلاق باب التسجيل لمنحة 300 دينار
- وتبدأ مراجعة بيانات المقدم الطلب لنشر نتائج الاختبار وأسماء الأشخاص المتقدمين المستفيدين في المنحة
- والتسجيل يتم من خلال منصة أمان بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة أمان الإلكتروني.
- إدخال في التسجيل رقم (*1021*) من خلال الجوال المحمول.
- ثم عليك إدخال رقم البطاقة التعريفية الخاصة بالمتقدم.
- يجب عليك إدخال البيانات التي تتطلب بياناتك الشخصية.
- ثم عليك الضغط فوق حفظ البيانات.
- ثم انتظر بضع ثوان حتى تتلقى رسالة تعلمك بنجاح عملية التسجيل.
- إذا تم قبول الطلب سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة عبر رقمك الجوال.
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