خصومات جرير بالسعودية اليوم 70% على الشاشات والجوالات

عروض جرير على شاشات التلفاز وجوالات محمولة، تعتبر مكتبة جرير واحدة من أشهر المتاجر التي توفر إليكم إمكانية شراء على أعلى مستوى من الاحترافية، فتعمل مكتبة جرير في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية وهواتف المحمول وشاشات التلفاز وحصلت مكتبة جرير على مكانة مميزة في المملكة العربية السعودية بفضل ما تقدمه إلى عملائها من عروض وخصومات وإليكم في ذلك المقال المزيد حول جرير.

عروض جرير على شاشات التلفاز الذكية بالسعودية:

أصبحت شاشات التلفاز الآن من أغراض المنزل المهمة التي يلزم تواجدها ولكن هناك بعض الفئات التي يكون خارج عن قدرتهم شراء الشاشة بسبب غلاء أسعارها ولكن من خلال جرير سيتم الحصول على أفضل شاشات التلفاز بأقل الأسعار، فتقدم إليكم مكتبة جرير مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد قيمتها عن 50% وذلك على كافة منتجاتها التي من بينها الشاشات وإليكم أبرز الشاشات التي يتوفر عليها العرض:

شاشة إل جي 65 بوصة باللون الأسود بسعر 7699 ريال سعودي بدلاً من 17999أي توفير بنسبة 57%. شاشة إل جي نانو 65.75 بوصة بدقة نانو سل 4k الترا إتش بسعر 4699 ريال سعودي أي توفير بنسبة 51%. شاشة هايسنس 75A7100F ،75 بوصة، دقة 4K الترا إتش دي بسعر 3999 بدلاً 7999 أي توفير بنسبة 50%. شاشة هاير، H75S5UG ،75 بوصة، دقة 4K الترا إتش دي بسعر 4349 تخفيض بنسبة 47%. شاشة سامسونج، Q60T، 55 بوصة، دقة 4K الترا إتش دي، كيو ال أي دي متوفرة باللون الأسود‏ بسعر 3299 ريال سعودي أي تخفيض بنسبة 45%.

شراء شاشات من مكتبة جرير بالتقسيط أو الدفع فوري:

من المزايا التي توفرها جرير إلى جميع عملائها هي شراء الشاشات بالتقسيط وذلك لمن لم يكن لديها المقدرة للدفع الفوري وهذه الحالة تتطلب بعض المستندات وتطلب تطبيق بعض الشروط وإليكم المستندات التي يلزم تقديمها للاستفادة من هذه الخدمة: