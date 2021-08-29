ديباي يواصل التألق ويقود برشلونة للفوز على خيتافي

حقق فريق برشلونة الإسباني، الأحد، فوزا على خيتافي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب "كامب نو".

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف، حيث فتتح سيرجيو روبيرتو التسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وعدل ساندو راميريز النتيجة لخيتافي في الدقيقة 19، قبل أن يتمكن ممفيس ديباي من التقدم مرة أخرى لبرشلونة في الدقيقة 30.

وجمع برشلونة 4 نقاط من أول جولتين، بعد الفوز على ريال سوسيداد (4-2)، والتعادل أمام أتلتيك بيلباو (1-1)، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

أما خيتافي فخسر في أول جولتين أمام فالنسيا (1-0)، ليقبع في المركز الـ18 بالليغا دون رصيد من النقاط.