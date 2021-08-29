الاتحاد الأوروبى يرحب بنتائج مؤتمر بغداد

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم خدمة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل، اليوم الأحد، أن مؤتمر التعاون والشراكة الذى عُقد أمس السبت فى العاصمة العراقية بغداد، يُعدّ خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى دعم سيادة العراق واستقراره وتعزيز خفض التصعيد والحوار والحلول الإقليمية للمشكلات فى الخليج.





وقال المتحدث الأوروبى: إن الاتحاد الأوروبى يثنى على حكومة العراق لجعلها هذا الحدث ممكنا، مبينا الدور الحاسم الذى يمكن أن يؤديه البلد فى بناء الجسور فى المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يرحب بهذه الجهود ويقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعمها، مبيناً أن هذا المؤتمر يمهد الطريق إلى الأمام بالنسبة للمنطقة، على أساس الشراكة والتعاون وأنها فرصة لا ينبغى تفويتها.

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