القوات الأمريكية: ضربنا سيارة ملغمة كان يقودها انتحارى فى كابول

جدة - نرمين السيد - أكدت القوات الأمريكية مساء اليوم الأحد، أنها نفذت ضربة فى العاصمة الأفغانية كابول، وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فى بيان، إن القوات العسكرية شنت غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مركبة فى كابول، ما أدى إلى القضاء على تهديد وشيك لداعش- ولاية خراسان" على مطار حامد كرزاى الدولى.





كما أوضح بأن الضربة حققت هدفها بنجاح، مضيفا أن الانفجارات الثانوية الكبيرة التى تصاعدت من السيارة تشير إلى وجود كمية ضخمة من المواد المتفجرة، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وأشار إلى أن القيادة المركزية تجرى تقييما لاحتمال وقوع خسائر فى صفوف المدنيين، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ذلك فى الوقت الحاضر.

كذلك، شدد على أن القوات الأمريكية لا تزال يقظة تجاه أى تهديدات مستقبلية محتملة.

وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا فى وقت سابق اليوم بأن القوات الأمريكية نفذت ضربة عسكرية فى كابول مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة، كانت فى طريقها لتنفيذ هجوم على المطار.