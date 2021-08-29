خدمة إعفاء الراجحي لعملاء البنك الغير قادرين علي دفع الأقساط الشهرية 2021

خدمة إعفاء الراجحي والذي يعتبر ذلك البنك من أكبر البنوك الاسلامية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي خدمات عديدة بسيوله نقدية مميزة، كما أنه يسهل علي عملائه الكثير من التسهيلات الخاصة بسداد القرض، كما يوفر قروض بمزايا رائعة، فمن ضمن المزايا التي يقدمها البنك لمستلم التمويل تأمين تكافلي علي الحياة، حيث يعفي مصرف الراجحي المقترضين من دفع أقساط التمويل عند ضوابط محددة، فقد يقدم المصرف تلك الخدمة بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين خاصةً بعد تلقي الأزمات الاقتصادية وللتسهيل علي المواطنين ودعمهم في مواجهة الظروف المادية السيئة التي تمر بها البلاد عقب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر تأثيراً سلبياً علي المستوى الفردي والجماعي.

إعفاء بنك الراجحي السعودي

العديد من البنوك أطلق مصرف الراجحي خدمة الإعفاء نظراً للتسهيل علي العملاء الغير قادرين علي دفع أقساطهم نتيجة التعرض لوعكة صحية حادة تعجزه عن العمل ودفع باقي أقساط القرض الذي حصل عليه، حيث يهتم مصرف الراجحي بالحالة المادية الخاصة بعملائه ووضع شروط للحصول علي قروضه بتسهيلات عديدة في الماديات، كما حرص المصرف علي توفير تسهيلات من أجل طرق السداد والأقساط الخاصة بالقرض، فقد يقدم مصرف الراجحي خدمات عديدة للسعودي والمقيم أيضاً ولهذا يعتبر البنك من أهم البنوك المتصدرة في المملكة العربية السعودية وقد يهتم المواطنين بخدماته المتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية لثقتهم الكبيرة به، فقد يقدم مصرف الراجحي خدمة الإعفاء في الحالات الآتية:

إعفاء اسره العميل المقترض من السداد إذا توفي العميل لا قدر الله.

إعفاء العميل المقترض إذا تعرض لعجز دائم لا قدر الله كإعاقة جسدية دائمة، أو مرض خطير يجعله عاجز تماماً عن العمل.

يقدم البنك خدمة الإعفاء من السداد لأهل المقترض إذا توفي، ولكن هناك حالات مستثناه، وهي: إذا توفي العميل المقترض منتحر وقتل نفسه بأي وسيلة. إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم من القضاء السعودي. إذا كانت الوفاة نتيجة سباق أو ممارسة احد الألعاب الخطيرة.



تقديم صورة الهوية الوطنية للمتوفي والورثة. لابد ان يكون ارث المتوفي أقل من المبلغ الذي حصل عليه. بيان يوضح حالة المقترض المادية. نموذج يوضح الأقساط التي قام العميل بسدادها والأقساط المتبقية عليه. نوع القرض.

طريقة الحصول علي خدمة الإعفاء

مستندات التقديم للحصول علي إعفاء الراجحي

سجل دخولك الي موقع بنك الراجحي حتي تتمكن من التقديم لطلب الإعفاء، وقدم صورة من هويتك الوطنية ويلزم ان تكون سارية، كم يجب ان تملئ خانات طلب البيانات الشخصية، وطلب إخلاء الراجحي من جانب الموظف لجمع جميع البيانات.