بايدن يستقبل جثامين الجنود الأميركيين الذين قتلوا بأفغانستان

استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، جثامين الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم في أفغانستان، إثر وصولها إلى قاعدة "دوفر" في ولاية ديلاوير.

وكان بايدن إلى جانب زوجته جيل، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، خلال إنزال الجثامين من طائرة عسكرية من قبل جنود.

ولقي 13 عنصرا من الجيش الأميركي، من بينهم امرأتان، مصرعهم في هجومين انتحاريين استهدفا مطار العاصمة الأفغانية كابل، الخميس الماضي.

وأسفر الهجومان اللذان تبناهما تنظيم داعش، عن وقوع عدد كبير من الضحايا، بين قتيل وجريح، وسط العسكريين والأفغان الذين كانوا في محيط المطار.

وأشرفت القوات الأميركية الموجودة في مطار "حامد كرزاي" على إجلاء أكثر من 114 ألف شخص من العاصمة الأفغانية، منذ الرابع عشر من أغسطس الجاري.

وأعلن الجيش الأميركي، الأحد، استهداف سيارة يشتبه في أنها كانت تعد هجوما انتحاريا، من أجل استهداف العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم "سنتكوم"، بيل أوربان: "نفذت القوات العسكرية غارة جوية بدون طيار للدفاع عن النفس على مركبة في كابل، مما أدى إلى القضاء على تهديد وشيك لداعش- خراسان على مطار حامد كرزاي الدولي".

وأضاف المسؤول الأميركي: "نحن واثقون من أننا حققنا الهدف بنجاح. وأظهرت الانفجارات الناجمة من السيارة، وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة".