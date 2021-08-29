موقع شحن جواهر فري فاير codashop الذي يمنحك آلاف الجواهر عبر سلسلة خطوات بسيطة، نقدمها إليكم عبر موقعكم ثقفني، حيث تمثل شحن لعبة free fire أهمية كبيرة جداً لدي الكثيرون من محبي قارينا فري فاير، ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة انطلقت العديد من الطرق الجديدة لشحن فري فاير خلال العام الجاري، بخلاف الطرق المعتادة التي يعرفها لاعبون فري فاير، ألا وهي الطرق الرسمية التابعة مباشرة إلي الشركة المطورة للعبة.

بعد ظهور العديد من المواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، تلاحظ أن من افضل طرق شحن لعبة فري فاير موقع codashop والذي يتميز بدعمه إلي اللغة العربية وتقديم الهدايا الذهبية المجانية مع إبرام كل عملية شحن فضلا عن ذلك فهو يتمتع بسهولة تامة في الخطوات، لذا عليكم إتباع الخطوات التالية:



الدخول إلي رابط موقع شحن جواهر فري فاير codashop.

تسجيل الدخول من خلال الطرق المتاحة أما من خلال الفيس بوك أو من خلال id

تحديد طريقة شحن الجواهر diamonds من خلال أحد الطريقتين أما من خلال onecard أو من خلال قنوات الشحن.

من خلال أحد الطريقتين أما من خلال onecard أو من خلال قنوات الشحن. الدخول إلي صفحة الدفع وتحديد العدد المطلوب من جواهر فري فاير.

تتميز آليات الشحن الجديدة من الموقع الرسمي كودا شوب أنه يمنحك كل ما ترغب من جواهر بطريقة مضمونة كما يتميز أيضا بالتالي:

سرعة عالية جدا في وصول الجواهر إلي حسابك.

الشحن يتم عبر الأيدي.

العديد من الخيارات المتاحة في طرق الشحن.

تصميم الموقع سهل ومبسط يساعدك في إنهاء الخطوات بسرعة.

بعد أن تعرضا إلي الموقع الرسمي codashop ننتقل معكم إلي الموقع الآخر الرسمي shop2game والذي يقدم لك الجواهر بطريقة جيدة مثل موقع codashop، ويتميز أيضاً بدعم هذا الموقع إلي اللغة العربية والعديد من اللغات الأجنبية التي تساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب بكل اللغات للشحن من خلال هذا الموقع، بل ويقدم الموقع هدايا عديدة مجانية تصل في بعض الأحيان إلي أضعاف عملية شحن فري فاير.

وصلنا إلى نهاية شرح موقع شحن جواهر فري فاير codashop للحصول على 10000 جوهرة.