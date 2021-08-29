أخبار اليمن : عودة 118 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إريتريا

عودة 118 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إريتريا
استقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر 118 صياداً يمنياً في مينائي الاصطياد السمكي بالحديدة، والخوبة، الذين أحتجزوا في سجون إريتريا لفترات متفاوتة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد وموانئ الاصطياد في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي، أن 68 صياداً وصلوا الليلة الماضية إلى ميناء الاصطياد السمكي في الحديدة.
وأشار إلى وصول 50 صيادا الليلة قبل الماضية إلى ميناء الخوبة السمكي بعد احتجازهم من قِبل السلطات الإرتيرية، وإيداعهم السجون لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.
ووجّه الدانعي بإيلاء الصيادين العائدين كل الرعاية والاهتمام، والعمل على تهيئة الظروف والإمكانيات لممارسة حياتهم الطبيعية، وبما يمكّنهم من التغلب على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة في ظل استمرار الحصار.
وأدان ما تقوم به دولة إريتريا إلى جانب دول العدوان من ممارسات عدائية ضد الصيادين، واستمرارها في تضييق الخناق عليهم.
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