الصين تحتج لدى واشنطن على تقرير منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال يى: "الصين تحتج بشدة على النشر الأخير لما يسمى تقرير التحقيق فى فيروس كورونا، الذى أعدته أجهزة المخابرات الأمريكية".
ودعا الوزير الصينى واشنطن إلى التوقف عن تسييس مسألة منشأ كورونا، مشددا على أن "تسييس هذه المشكلة هو من إرث الإدارة الأمريكية السابقة، وكلما أبكرت الولايات المتحدة فى التخلى عنها كلما أسرعت فى الخروج من المأزق".
وأصدرت المخابرات الأمريكية فى وقت سابق، تقريرا عن منشأ فيروس كورونا خلصت فيه إلى أن "الفيروس التاجى لم يتم إنشاؤه كسلاح بيولوجى، فى الوقت ذاته، لم يتمكن المشاركون فى التحقيق من التوصل إلى توافق فى الآراء، حول نظريتان عن أصل الفيروس، وهما الاتصال الطبيعى مع حيوان مصاب وحادث وقع فى المختبر".
من جهته، اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن الصين بإخفاء معلومات مهمة حول منشأ فيروس كورونا ووعد بأنه "لن يهدأ حتى يتلقى الإجابات".
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