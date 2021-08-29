اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين لإلزامية لقاحات كورونا 

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين تجمعوا وسط أثينا الأحد للاحتجاج على إلزامية لقاحات "كوفيد-19". واحتشد حوالي 5 آلاف محتج أمام البرلمان اليوناني للتعبير عن رفضهم لقرار إلزامية اللقاح. وسجلت اليونان أكثر من 581 ألف إصابة بكورونا، و13581 وفاة بالفيروس.

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