الإعصار ”إيدا” يصل إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية

وصل ”إيدا“ إلى اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة قرب بورت فورتشون في ولاية لويزيانا الأمريكية، محملًا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترًا في الساعة، وفق قول المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الأحد.

وتوقع المركز في أحدث نشرة له، أن يتحرك ”إيدا“ إلى الشمال الشرقي في وقت مبكر من صباح غد الإثنين.

ويمكن أن يتسبب وصول الإعصار لليابسة بهذه القوة في غمر مناطق كثيرة من ساحل ولاية لويزيانا بالمياه، في الوقت الذي تواجه فيه الولاية قفزة في إصابات ”كوفيد-19“ ترهق المستشفيات.

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وزادت سرعة الإعصار بأكثر مما تنبأ المسؤولون أمس السبت، بينما تم إجلاء سكان بمنطقة ساحل الخليج، وأغلقت الشركات أبوابها.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن ”قوة الإعصار زادت أكثر خلال الليل، ثم وصل إلى اليابسة في الساعة 11:55 صباحًا بالتوقيت المحلي (15:55 بتوقيت غرينتش)“.

ويعد هذا الإعصار أصعب اختبار حتى الآن تواجهه مئات السدود والحواجز التي بنيت حول نيو أورليانز بعد الدمار الذي شهدته من الإعصار ”كاترينا“ قبل 16 عامًا، والذي تسبب أيضًا في مقتل أكثر من 1800 شخص.

وقال حاكم لويزيانا، جون بيل إدواردز، أمس السبت، إن ”إيدا“ يمكن أن يشكل أسوأ ضربة مباشرة للولاية منذ خمسينات القرن التاسع عشر.

وبدأت زخات الأمطار تهطل على أنحاء نيو أوليانز صباح اليوم الأحد.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن ”ارتفاع مستوى الأمواج سيكون مهددًا للحياة، ومن أن الرياح قد تتسبب في خسائر فادحة وفيضانات“.

وأمر المسؤولون بعمليات إخلاء واسعة للمناطق الساحلية المنخفضة، مما تسبب في اختناقات مرورية على الطرق السريعة، ونفاد البنزين من بعض محطات الوقود، مع فرار السكان ومن قصدوا المنطقة لقضاء الإجازات.

وتوجه إلى السكان، قائلا: ”الوقت يمضي بسرعة، عليكم أن تكونوا على استعداد، لأن أحوال الطقس بدأت تسوء بسرعة“.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إيدا ”بدأ يتحول إلى إعصار خطير جدا“، و إن الحكومة الاتحادية جاهزة للمساعدة.

وقال مركز الأعاصير، إن ”إيدا“ كان في التاسعة من صباح الأحد على بعد 75 ميلا من نهر المسيسيبي، متوجها إلى الشمال الغربي بسرعة 15 ميلا في الساعة، ويمكن أن تزداد قوته ما دام فوق سطح الماء.