إليكِ وصفة من الليمون الأخضر تساعد على خسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة؛ حيث يعمل الليمون الأخضر على تنقية جسمك من السموم ذلك فضلاً عن دوره في تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على فيتامين سي وفوائد أخرى يمكن الحصول عليها من تناوله أو إضافته إلى بعض وصفات التخسيس.فوائد تناول الليمون الأخضر
تناول الليمون الأخضر يمنح أجسامكم الكثير من الفوائد من بينها دوره في تخسيس الجسم، ذلك بالإضافة إلى إمكانية حصولكم على الفوائد التالية أيضًا:
- الليمون الأخضر غني بفيتامين سي الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم وجعله أكثر مقاومة للاصابة ببعض الأمراض.
- كذلك يعمل على تعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي مما يساعد الجسم على تحقيق أقصى استفادة من المواد التي يحصل عليها.
- يؤدي تناول الليمون الأخضر إلى تحفيز انتاج هرمون نورأدرينالين وله دور في تفتيت الدهون والتخلص من الوزن الزائد.
- يمنع الشعور بالجوع، وذلك نظرًا لإحتوائه على مادة البكتين التي تجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة.
من خلال هذه الوصفة تحصلون على وزن مثالي ويمكنكم التخلص من الدهون الزائدة والكوليسترول الضار في الجسم.
المكونات:
- خمس حبات من الليمون الأخضر.
- اثنين لتر من الماء.
- اثنين ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير:
أما عن طريقة تحضير وصفة تخسيس الجسم من الليمون الأخضر فهي سهلة، فقط يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بغسل حبات الليمون باستخدام الخل الأبيض مع تقسيمها إلى نصفين.
- أعصر الليمون في الخلاط، ثم توضع قشور الليمون في وعاء وأضف عليه الماء.
- ضع المكونات السابقة على النار حتى تغلي، ثم نرفعه ونتركه حتى يبرد.
- يسكب الماء في عبوة، ثم يُضاف إليه العسل وعصير الليمون وقم برجه بشكل جيد.
- قم بوضع هذا المنتج داخل الثلاجة لمدة زمنية تتراوح فيما بين يوم إلى يومين.
- يُنصح بتناول كوب من هذا الخليط كل يوم مرة قبل تناول وجبة الإفطار.
- عند استخدام هذه الوصفة بشكل منتظم لمدة زمنية متتالية ستحصلون على الوزن المثالي وتتخلصون مما لديكم من الدهون ووزن زائد.
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إليكِ وصفة من الليمون الأخضر تساعد على خسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة؛ حيث يعمل الليمون الأخضر على تنقية جسمك من السموم ذلك فضلاً عن دوره في تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على فيتامين سي وفوائد أخرى يمكن الحصول عليها من تناوله أو إضافته إلى بعض وصفات التخسيس.فوائد تناول الليمون الأخضر
تناول الليمون الأخضر يمنح أجسامكم الكثير من الفوائد من بينها دوره في تخسيس الجسم، ذلك بالإضافة إلى إمكانية حصولكم على الفوائد التالية أيضًا:
- الليمون الأخضر غني بفيتامين سي الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم وجعله أكثر مقاومة للاصابة ببعض الأمراض.
- كذلك يعمل على تعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي مما يساعد الجسم على تحقيق أقصى استفادة من المواد التي يحصل عليها.
- يؤدي تناول الليمون الأخضر إلى تحفيز انتاج هرمون نورأدرينالين وله دور في تفتيت الدهون والتخلص من الوزن الزائد.
- يمنع الشعور بالجوع، وذلك نظرًا لإحتوائه على مادة البكتين التي تجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة.
من خلال هذه الوصفة تحصلون على وزن مثالي ويمكنكم التخلص من الدهون الزائدة والكوليسترول الضار في الجسم.
المكونات:
- خمس حبات من الليمون الأخضر.
- اثنين لتر من الماء.
- اثنين ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير:
أما عن طريقة تحضير وصفة تخسيس الجسم من الليمون الأخضر فهي سهلة، فقط يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بغسل حبات الليمون باستخدام الخل الأبيض مع تقسيمها إلى نصفين.
- أعصر الليمون في الخلاط، ثم توضع قشور الليمون في وعاء وأضف عليه الماء.
- ضع المكونات السابقة على النار حتى تغلي، ثم نرفعه ونتركه حتى يبرد.
- يسكب الماء في عبوة، ثم يُضاف إليه العسل وعصير الليمون وقم برجه بشكل جيد.
- قم بوضع هذا المنتج داخل الثلاجة لمدة زمنية تتراوح فيما بين يوم إلى يومين.
- يُنصح بتناول كوب من هذا الخليط كل يوم مرة قبل تناول وجبة الإفطار.
- عند استخدام هذه الوصفة بشكل منتظم لمدة زمنية متتالية ستحصلون على الوزن المثالي وتتخلصون مما لديكم من الدهون ووزن زائد.
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