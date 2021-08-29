كيف ادخل منصة مدرستي من توكلنا العام الدراسي الجديد

كيف ادخل منصة مدرستي من توكلنا ، لقد أصبح الدخول على منصة مدرستي من توكلنا من المواضيع التي تشغل بال الكثيرين في المملكة العربية السعودية وقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتفعيل منصة مدرستي وهي من ضمن المنصات الافتراضية حيث أن هذه المنصة تحتوي على مميزات كثيرة مما أدى إلى زيادة ثقة أولياء الأمور بها حيث أن منصة مدرستي تخضع لإشراف الجهات العليا في المملكة العربية السعودية ولذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن كيفية الدخول على منصة مدرستي من توكلنا وهو ما سوف نقوم بتوضيحه من خلال مقالنا هذا.

كيفية تحميل تطبيق توكلنا

لقد تم تفعيل تطبيق توكلنا من خلال وزارة التربية والتعليم الذي من خلاله يتم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية ولذلك سوف نوضح طريقة تحميل تطبيق توكلنا بالخطوات وهذه الخطوات تتمثل في الآتي.

أو يجب الدخول على موقع توكلنا الإلكتروني.

اختيار النسخة المناسبة ونقوم بالضغط عليها حتى يتم الانتقال لمتجر التطبيقات.

الضغط على أيقونة التحميل حتى يتحمل التطبيق.

وبعدها يتم الذهاب إلى قائمة التطبيقات حتى يتم تشغيل تطبيق توكلنا.

التسجيل في تطبيق توكلنا

يريد الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا حتى يستفيد الطلاب من الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا وحتى يتم التسجيل في هذا التطبيق يجب إتباع الخطوات الآتية.

بعد تحميل تطبيق توكلنا يتم بعدها الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

يتم تدوين رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

يتم إدخال تاريخ الميلاد ثم يتم النقر على زر الإقرار بالشروط.

لابد أن لا تقل كلمة المرور عن ١٢ خانة ويجب أن تحتوي على حرف إنجليزي كبير وحرف إنجليزي صغير.

ثم يتم تحديد مكان الإقامة.

سوف تطرح بعض الأسئلة يحب الإجابة عليها بشكل صحيح.

سوف يتطلب تحديد التابعين والمكفولين المتواجدون في المكان الذي تقيم فيه.

وبعد آلانتهاء من كافة الخطوات السابقة بنجاح تكون قد اكتملت علمية التسجيل في تطبيق توكلنا.

كيف ادخل منصة مدرستي من توكلنا

بسبب أن العديد من أولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن الطريقة التى يقومون بها بالدخول على منصة مدرستي من توكلنا لذلك سوف نقوم بتوضيح ذلك بطريقة سهلة ومبسطة وهي كالآتي:

أولا الدخول على تطبيق توكلنا بعد القيام بتحميله.

ثم يتم تسجيل على توكلنا وذلك بإدخال أسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة ” حسابي “.

بعدها يتم اختيار بيانات منصة مدرستي.

يتم اختيار أسم التابع وحفظ أسم المستخدم ثم النقر على الحصول على كلمة السر.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة على الجوال الذي تم تسجيله يوجد بها كلمة المرور التي تخص الطالب.

بعدها يستطيع الطالب الدخول إلى منصة مدرستي الجديد.

النقر على زر التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب والكادر.

يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من توكلنا.

الآن يتم تحديث كلمة المرور بإدخال كلمة المرور القديمة ثم يتم إدخال كلمة المرور الجديدة وتدوين كلمة المرور مرة أخرى.

وبعدها يتم تفعيل الجوال الخاص أو البريد الإلكتروني وسوف يتم وصول كود تفعيل للجوال أو البريد يوجد به كود التفعيل.

بعد ألانتهاء من تفعيلهم يتم الدخول على باللوحة الخاصة بالطالب علي منصة مدرستي وهذا يتيح للطالب الدخول على المنصة من جديد وذلك بدون أي جهد أو القيام بإدخال الخطوات السابقة حيث أنه يتمكن من الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة فقط.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بتوضيح كيف ادخل منصة مدرستي من توكلنا وتعرفنا أيضاً على كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا وتعرفنا على خطوات تحميل تطبيق توكلنا.