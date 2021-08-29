عاجل.. اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - أفاد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الأحد، بأن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثى الإرهابية، تجاه خميس مشيط السعودية.





وحذر البرلمان العربى -فى وقت سابق اليوم- من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التى تشنها جماعة الحوثى الإرهابية، مشددا على ضرورة التصدى لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التى تهدد السلم والأمن الإقليمى والدولى. وحمل البرلمان العربى هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيرانى الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

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