الخارجية الأمريكية: 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن نحو 250 أمريكيا ما زالوا يحاولون مغادرة أفغانستان قبل أيام فقط من الموعد النهائى لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد يوم الثلاثاء.





وقال متحدث باسم الوزارة فى بيان إن بعض هؤلاء الأمريكيين ربما يسافرون إلى مطار حامد كرزاى الدولى أو ربما يكونون هناك الآن، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية. وأضاف المتحدث أنه منذ 14 أغسطس ، تم إجلاء ما يقرب من 5550 أمريكيا وربما أكثر بسلام من أفغانستان، بما فى ذلك حوالى 50 خلال اليوم الماضى. وأشاروا إلى أن حوالى 280 أمريكيًا حددوا هويتهم كانوا على اتصال بوزارة الخارجية الذين قرروا إما عدم مغادرة البلاد أو لم يقرروا بعد. وأكد البنتاجون يوم السبت أن الولايات المتحدة بدأت فى سحب آخر القوات المتبقية من مطار كابول.

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