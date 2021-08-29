بايدن: إعصار إيدا سيكون مدمرا وعلى سكان لويزيانا الحذر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أضاف الرئيس الأمريكى -أثناء كلمة عن إعصار إيدا- أن عددًا كبيرًا من خطوط إمداد الطاقة الكهربائية سينقطع بسبب الإعصار.

وتابع بايدن "عودة التيار الكهربائى ستستغرق أسابيع فى بعض المناطق بسبب الإعصار"، موضحا أن فرق الإغاثة والاستجابة ستعمل على مساعدة المواطنين لمواجهة الإعصار.

وصدرت تحذيرات رسمية أمريكية من تداعيات كارثية بسبب إعصار إيدا.

واشتد الإعصار إيدا أمس السبت فوق مياه خليج المكسيك الدافئة، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من المناطق الساحلية.

وتحرك "إيدا" صوب ساحل الخليج الأمريكى، وقامت أحياء نيو أورليانز المعرضة للفيضانات، بعمليات إجلاء للسكان، وكذلك منصات حفر النفط فى خليج المكسيك.