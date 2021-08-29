اعلان نتيجة تنسيق القبول الموحد بالأردن لعام 2021 من خلال وحدة التنسيق الموحد

نتيجة تنسيق القبول الموحد ، بعد الانتهاء من عملية التقديم بالجامعات الاردنية مساء امس للطلبة الاردنين وسوف يتم استكمال عمليات التقديم لابناء الاردنيات بعد اعلان نتائج القبول الموحد 2021 وقد صرحت صحيفة الغد الاردنية بانه قد تم اغلاق باب التقديم يوم السبت الموافق 28/8/2021 وانه سوف يتم فتحه من جديد فور الانتهاء من اعلان النتيجة وقد شارك عدد كبير من الطلبة والطالبات بتقديم الطلبات وقد بلغ عدد الطلبات نحو68033 طالب وطالبة وسوف يتم فتح التقديم لابناء الاردنيات بعد الاعلان عن نتيجة القبول الموحد 2021

نتائج القبول الموحد بالأردن

وقد اشار مدير وحدة التنسيق الموحد مهند الخطيب انه من المتوقع اعلان نتيجة القبول الموحد في اوائل شهراكتوبر المقبل وقد اوضح ان هذا مجرد توقعات وليس موعد مؤكد وعلي جميع الطلبة والطالبات الذين لم يستطيعوا ان يسددوا الرسوم سرعة السداد وسرعة التقديم حيث اشار مدير وحدة التنسيق الموحد مهند الخطيب انه ليس من الممكن تمديد فترة التقديم .

الدخول علي الموقع الرسمي وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية من هنا . الضغط علي ايقونة تقديم طلب الالتحاق لمرحلة البكاليريوس للعام الجامعي 2021/2022. اتباع جميع الخطوات لتعبئة طلب الالتحاق يقوم الطالب بانشاء مستخدم جديد . ادخال جميع المعلومات الخاصة بشهادة الثانوية العامة . بشاشة الاختيارات قم بادخال بحد ادني خمس خيارات من تخصصات الجامعات التي ترغب بها تحميل الوثيقة المرادة الخاصة بطلبة الثانوية الأردنية أوغير الأردنية للعام 2004 فما دون. تسديد الرسوم المطلوبة لطلب الالتحاق والتي تعادل نحو 15 دينار أردني وذلك هن طريق اي من قنوات الدفع الإلكتروني مع العلم ان رقم الدفع الاليكتروني هو الرقم الو طني للطلبة الأردنيين.

خطوات تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسميةملاحظات هامة للطلبة غير الأردنيين

لا يمكن للطلبة غير الاردنين تقديم طلب الالتحاق بوحدة القبول الموحد فيما عدا طلبة قطاع غزة والمستفيدون من المكرمة الملكية السامية ومن الواجب عليهم العودة الي الشؤون الفلسطينية لمتابعة موقفهم ومتابعة طلبهم من خلال رقم الدفع الاليكتروني وكذلك ايضا للطلبة ابناء الـأردنيات الذين يحصلون علي شهادة الثانوية العامة الاردنية لهذا العام ولهم بطاقة تعريفية سوف يستطيعون التقديم بعد اعلان نتائج القبول الموحد مع العلم أن رقم الدفع الإلكتروني الخاص بهم هو الرقم المتسلسل الصادر عن دائرة الأحوال المدنية.

سياسة قبول الطلبة في الجامعات الاردنية

وهذه الصور المرفقة توضح السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامهات الاردنية الرسمية