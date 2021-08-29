منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز وكيفية انشاء حساب Microsoft

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت، مع بداية العام الدراسي الجديد 1443 يزادا البحث عن منصة مدرستي وزارة التعليم مايكروسوفت تيمز. حيث يتم دخول الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على رابط منصة مدرستي التعليمية وذلك بالاعتماد على حساب مايكروسوفت أوفيس من اجل استخدام كافة الخدمات المتاحة واستعمال جميع الأدوات والعناصر التي يحتاج إليها الطلبة والمدرسين ومن بينها اجتياز المدرسيّة الاختبارات بشكل الكتروني وانشاء الواجبات المدرسية كما يمكن كذلك التواصل مع المدرسين واطلاع ولي الأمر على ملاحظات ونتائج أبنائهم . وقد أنشأت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي مايكروسوفت العام الماضي لمتابعة الدراسة عن بعد حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وتجنبا لتجمعات بعد انتشار فيروس كورنا في مختلف مناطق المملكة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية الصفحة الرئيسية الرسمية .

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة يستطيع الطلاب والمعلمين تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي مايكروسوفت microsoft teams من اجل الاطلاع على حساباتهم الشخصية واستخدام كافة الأدوات والعناصر المتاحة على منصة وزارة التعليم التي أصدرت قرار في العام الماضي بتوقيف الدراسة الوجاهية لجميع المستويات التعليمية وفي كافة المدارس التعليمية ويتساءل حاليا العديد من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية على كيفية التسجيل في منصة مدرستي وانشاء حساب مايكروسوفت وهو ما سنتعرف عليه من خلال الخطوات المدونة في الفقرة التالية من هذا المقال او يمكن الاطلاع على كيفية الدخول على منصة مدرستي من خلال شرح مفصل بالصور والفيديو.

تسجيل الدخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

يمكن لجميع المعلمين والطلاب في مختلف المراحل التعليمية ( الابتدائي، المتوسط، الثانوي ) في السعودية الدخول على منصة مدرستي رابط الدخول مباشر عبر حساب مايكروسوفت تيمز Microsoft 365 من خلال اتباع الخطوات التالية:

رفع تطبيق توكلنا على الموبايل أندرويد، ايفون

الدخول على برنامج توكلنا والضغط على خدمة بياناتي والنقر على تبويب بيانات منصة مدرستي التعليمية.

كتابة اسم الطالب أو المدرس، ثم الضغط عليه من اجل الحصول على كافة تفاصيل وبيانات تسجيل الدخول على حساب مايكروسوفت.

بعدها الضغط على رابط منصة مدرستي الرسمية بمجرد ظهور واجهة المنصة ننقر على تسجيل دخول

تدوين البريد الإلكتروني او يمكن كتابة اسم المستخدم فقط الخاص بحساب مايكروسوفت للطالب والنقر مباشرة على عبارة التالي

تدوين كلمة المرور والضغط على مربع دخول او log in بالإنجليزية. وسوف يتم تسجيل دخول مدرستي مايكروسوفت بنجاح.

كيفية إنشاء حساب مايكروسوفت للاشتراك في منصة مدرستي 1443

يكثر التساؤل عن كيفية إنشاء حساب مايكروسوفت للدخول منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية. يمكننا إنشاء حساب Microsoft لمنصة مدرستي عبرة اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على موقع توكلنا

يجب على المستخدم ادخال رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقت هاتف الجوال او بطاقة الاقامة.

كتابة كلمة المرور والضغط على عبارة التالي

إجراء التحقق لكي تتمكن من تسجيل الدخول بكل سهولة.

بعدها الانتقال إلى مربع الخدمات التعليمية

ثم الضغط على بيانات مدرستي.

اختيار سواء كنت طالب أو المعلم، والنقر على كلمة إرسال. وتنتظر وصول كلمة المرور عبر رسالة أس ام أس

بعدها سوف تستطيع الدخول على منصة مدرستي باستخدام حساب مايكروسوفت Microsoft.

منصة مدرستي وزارة التعليم

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من بين افضل المنصات على مستوى العالم وهي خدمة فريدة من نوعها قدمتها وزارة التعليم السعودية العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف من المملكة ومن بين اهداف مدرستي اكمال التعليم عن بعد رغم كل الظروف وتمكين الطالب من الحضور اليومي للدراسة بشكل الكتروني والتواصل مع المعلمين وحل الواجبات وأداء الاختبارات ولن يتم هذا إلا إذا تمكن الطالب من اجتاز مرحلة منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت.