أول ظهور لميسي مع سان جيرمان ومبابي يقود النادي للفوز

شارك ليونيل ميسي بديلا في الشوط الثاني ليخوض أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مع باريس سان جيرمان أمام مضيفه ستاد رانس وسجل كيليان مبابي ثنائية ليمنح فريق العاصمة الفوز 2-صفر.

وحل المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى سان جيرمان من برشلونة لمدة عامين في وقت سابق هذا الشهر، بدلا من المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 66 في أول مباراة رسمية يخوضها منذ الفوز بكأس كوبا أميركا في يوليو.

وحافظ سان جيرمان على سجله المثالي هذا الموسم ليبقى في الصدارة برصيد 12 نقطة.

وضع مبابي، الذي ربطته تقارير باحتمال الانتقال إلى ريال مدريد، فريقه في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف الغلة مسجلا ثالث أهدافه هذا الموسم من هجمة مرتدة في الدقيقة 63.