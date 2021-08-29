ماكرون: الحوار مع طالبان عن الإجلاء ليس اعترافا بالحركة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، عبر محطة "تى إف 1" أن إقامة حوار مع طالبان لا يعنى اعترافا لاحقا بحكومتهم، طارحا شروطا عدة بينها "احترام حقوق الإنسان" و"كرامة النساء الأفغانيات".





وقال من إربيل فى كردستان العراق "لدينا عمليات ننفذها هى عمليات الإجلاء" و"من يسيطرون على كابول وعلى الأراضى الأفغانية هم طالبان، علينا أن نجرى مباحثات"، لكن "ذلك لا يعنى اعترافا لأننا طرحنا شروطا".

كما ذكر ماكرون ثلاثة شروط فى هذه المقابلة المسجلة، مؤكدا "يجب أن تحترم حركة طالبان أولا الحقوق الإنسانية وتحمى كل الذين يحق لهم الحصول على لجوء"، حسبما أفادت قناة "العربية".

أما الشرط الثانى فـ"اعتمادهم الوضوح تجاه كل الحركات الإرهابية لأنهم إن هادنوا الحركات الإرهابية فى المنطقة سيكون الأمر غير مقبول من جانبنا جميعا" على ما أوضح الرئيس الفرنسى.

وأضاف "أما الشرط الثالث فهو احترام حقوق الإنسان وقيمنا ولا سيما احترام كرامة النساء الأفغانيات".

وردا على سؤال عن احتمال أن تسمح طالبان باستمرار عمليات الإجلاء ما بعد 31 أغسطس كان ماكرون حذرا، حيث قال "لن أكون قاطعا لأننى أريد أن تنجح عملياتنا".

وأضاف "باشرنا حوارا تجريه دول أخرى عدة حليفة، مع طالبان" مشددا خصوصا على "الدور الذى لعبته قطر منذ أشهر فى إطار هذه المفاوضات" ويتمثل "الهدف فى حصول عمليات الإجلاء الإنسانية لكل النساء والرجال الذين يواجهون خطرا".