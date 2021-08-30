رابط تسجيل روضة نظام نور 1443 برقم الهوية والمستندات المطلوبة للتقديم

تسجيل روضة نظام نور 1443 من أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في الأيام الحالية وخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد وذلك لأن يقومون بعملية تسجيل الابناء في رياض الاطفال من اجل الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد والذي أوشك علي الانطلاق.

تسجيل روضة نظام نور 1443

صرحت وزارة التعليم السعودية بأن التسجيل في مرحلة رياض الاطفال سيكون عبر نظام نور الإلكتروني وذلك لأن تسهل علي كل من الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في تلك المرحلة وقد عملت الوزارة علي توفير عدد كبير من الخدمات لكافة الطلاب علي نظام نور ومنها التحويل من مدرسة إلي أخري أو النقل المدرسي والاستعلام عن النتائج من خلالة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في رياض الاطفال

حددت وزارة التعليم السعودية عده اوراق لابد من أن تتوافر وذلك حتي يتم اكتمال مرحلة التسجيل في الروضة سواء الحكومية أو الاهلية وهي:

شهادة التخصنات للطفل حتي عمر مستوي الروضة المقدم له.

صورة من شهادة الكشف الطبي.

سجل الاسرة المقيد فيها الطفل.

نسخة طبق الاصل من شهادة ميلاد الطفل.

عدد 9 صور شخصية للطفل.

أن يكون عمر الطالب يتوافق مع المستوي الدراسي المقدم له.

يجب أن يتم اختيار الروضة القريبة من محل اقامة الطالب.

يشترط أن يكون الطالب له القدرة البدنية علي الدراسة في الروضة.

شروط التسجيل في الروضةطريقة تسجيل روضة نظام نور 1443

حتي تتمكن من التسجيل في رياض الاطفال من خلال نظام نور يجب عليك القيام بمجموعة متعددة من الخطوات حيث أن هذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-