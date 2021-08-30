بالخطوات كيفية معرفة إذا كان واتساب مُراقباً ومخترق من الهكر وخطوات تأمينه

عمليات التجسس على الحسابات الخاصة والمحادثات والهجوم على خصوصيات صفحتك على واتساب للوصول الى بعض معلوماتك الحساسة والسرية أصبحت هدفا للمحتالين وأصحاب الحسابات الوهمية ومحتالي الهكر، واليوم أكتب مقالي عن كيفية معرفة إن كان حسابك على الواتساب مراقب أم لا وهل يوجد شخص يتجسس على محادثاتك أم لا؟ وكيفية التخلص منها وتأمين حسابك الشخصي على واتساب، حيث يعد واتساب، وسيلة التراسل الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم من أعمار ومهن مختلفة، كـ طريقة مجانية للتواصل المنتظم مع بعضهم البعض، وبحسب ما ذكره بعض المواقع المتخصصة تعمل منصة واتساب على تشفير المحادثات من طرف إلى طرف، وعلى الرغم من التقنية الأمنية الفريدة، تجذب شعبية تطبيق التراسل المزيد من عمليات التجسس التي تهدف للوصول إلى المعلومات الحساسة والسرية للمستخدمين.

كيفية معرفة ما إذا كان شخص ما يتجسس على واتساب باستخدام برامج التجسس:

ففي حالة إذا كان شخص ما يتجسس على حساب واتساب الخاص بك، ستساعدك النصائح التالية في الكشف عن ما إذا كان شخصا ما يتجسس على واتساب وكيفية معرفة ذلك ويمكن معرفته بالخطوات التالية:

أولا: تحقق من سجل الأجهزة المرتبطة:

لمعرفة ما إذا كان شخصا ما يتجسس على حسابك عبر “واتساب ويب” اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتساب.

ثم انقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة .

ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار الأجهزة المرتبطة.

ستظهر إليك الصفحة الجديدة ما إذا كان حسابك متصلا على جهاز آخر قم بتسجيل خروجك من الأجهزة الغير معروفة، أما إذا ظهرت لك الصفحة شاشة رمز الاستجابة السريع فأنت في مأمن.

ثانيا: تغييرات أو رسائل غريبة بحسابك على واتساب:

يمكن معرفة ما إذا كان هناك شخص ما يخترق حسابات وخصوصياتك فإذا وجدت رسائل غريبة غير صادرة منك أو بإسلوب غير صادر من خلالك أو من أصدقائك أو بها أشياء غير معتادة ، هنا تتأكد أن حسابك مخترق من بعض محتال الحسابات وهناك شخص ما يتحكم بحسابك ويجب إتخاذ إجراء لتامين حسابك.

ثالثا: ارتفاع درجة حرارة هاتفك عندما لا يكون قيد الاستخدام:

إذا وجدت إرتفاع في حرارة بطارية الهاتف ولاحظت هاتفك يسخن دون استخدامه تأكد من إختراق هاتفك، فقد يكون ذلك دليل على وجود بعض البرامج قيد التشغيل في خلفية الجهاز، فمن المرجح أن يكون هذا بسبب وجود برنامج تجسس أو برنامج تسجيل لوحة مفاتيح، ومن المحتمل أنه يتم استخدامه للتجسس على حساب واتساب الخاص بك.

رابعا: نفاذ بطارية جهازك أسرع من المعتاد:

إذا تم تفريغ شحنة بطاريتك دون إستخدامها وبأسرع من المعتاد تأكد من إختراق هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على وجود تطبيق تجسس في الخلفية يستهلك جزءا من طاقته، ويجب تأمين حسابك تامينا تاما.

كيفية إزالة تطبيقات التجسس على واتساب من جهازك:

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إزالة تطبيقات التجسس على واتساب من هواتف آيفون وأندرويد: