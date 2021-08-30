التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443 للجنسين عبر منظومة جدارة

التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443 عبر منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني؛ حيث أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية عن مواعيد التقديم على وظائف ديوان المظالم الشاغرة للجنسين من أبناء المملكة العربية السعودية، الحاصلين على المؤهلات المتوسطة والعليا، على أن تكون الأولوية في الترشيح للوظائف الشاغرة بديوان المظالم للمؤهلات غير التربوية في المقام الأول، وعلى من يرغب في التقديم على وظائف ديوان المظالم مراجعة شروط التقديم جيدًا، حيث أنه لن يقبل من يخالف الشروط المحددة.

التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توفر وظائف شاغرة لأبناء المملكة العربية السعودية من الجنسين، وأن التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443 سوف يكون إلكترونيًا عبر منظومة جدارة، وعلى من يجد في نفسه شروط وظائف ديوان المظالم 1443 التقديم عبر منظومة جدارة في المواعيد التالية:

يبدأ التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 يوم الأربعاء الموافق 24 محرم 1443 الساعة الثامنة صباحًا.

ينتهي التقديم في اليوم الثامن والعشرين من نفس الشهر في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443

حدد ديوان المظالم شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443 للمؤهلات المتوسطة من حملة الدبلوم بعد الشهادة الثانوية وما يعادلها، والمؤهلات العليا من حملة البكالوريوس، وأكد على ضرورة توافر شروط التعيين كما حددتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وكانت كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يتمتع باللياقة البدنية.

ألا يقل العمر عند التقديم عن 18 عام.

ألا يكون من المحكومين عليهم في جرائم القصاص أو السجن لمدة تزيد عن سنة بالإدانة أو العقوبة في أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة 38.

أن يتمتع بالسمعة الحسنة والسيرة الطيبة.

ألا يكون مفصول لأسباب تأديبية من خدمة الدولة، أو يكون قد مضى على تاريخ فصله عام كامل.

أن يجتاز اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الدرجة السادسة والسابعة.

أن يتم معادلة الدرجات العلمية من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية.

مسميات وظائِف ديوان المظالم

شمل إعلان وظائف ديوان المظالم 1443 المسميات الوظيفية للوظائف الشاغرة في مناطق جدة والرياض والدمام، على أن تكون الوظائف على الدرجات الوظيفية “الرابعة والسادسة والسابعة”، لذلك كالتالي:

مطور برامج.

مهندس مدني مساعد.

باحث شرعي مساعد.

باحث قانوني مساعد، وباحث قضايا مساعد.

كاتب ضبط.

مراقب أمن وسلامة.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443 عبر منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني، فضلًا عن شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم.