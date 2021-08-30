الولايات المتحدة: انقطاع الكهرباء عن 200 ألف شخص جراء إعصار إيدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الكهرباء فى منطقة باتون روج بولاية لويزيانا الأمريكية أنها تسعى لإعادة التيار الكهربائى لعملائها فور حلول الظروف الملائمة للعمل، نظرا لشدة الرياح وإعصار "إيدا".





وأفادت الشركة بأن ما لا يقل عن 200 ألف شخص أصبحوا بدون كهرباء فى لويزيانا مع وصول الإعصار إيدا إلى اليابسة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وحذر الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الأحد من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة.

وأفاد بايدن بإمكانية حدوث دمار هائل يتمثل فى انقطاع التيار الكهربائى لأسابيع فى مناطق ساحل الخليج الأمريكى.

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن أنه تحدث مع حكام الولايات فى منطقة خليج المكسيك ونسق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى بعد إعصار "إيدا".

ويقترب إعصاران قويان فى المحيطين الهادئ والأطلسى من سواحل الولايات المتحدة، ما أسفر عن إطلاق استعدادات واسعة النطاق فى عدد من الولايات الجنوبية للبلاد.

وفى المحيط الهادى، أكد مركز الأعاصير الوطنى الأمريكى (NHC) السبت، فإن الإعصار الذى يقع الآن على بعد نحو 230 ميلا (370 كلم) جنوبى غربى سواحل المكسيك يزداد قوة وتحول من فئة عاصفة استوائية إلى إعصار (أى فئة أخطر).

وحسب توقعات المركز، من المتوقع أن يبلغ الإعصار الذى تصل سرعة رياحه 120 كلم فى ساعة سواحل المكسيك فى وقت لاحق من اليوم أو غدا، ثم سيتوجه إلى خليج كاليفورنيا غدا الأحد والاثنين.