رابط تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443 noor، بعد أن قام الموقع الإلكتروني لنظام نور بتسجيل مرحلة رياض الأطفال من خلال إرسال إشعار يفيد بتسجيل الأطفال إلي ولي الأمر، فتبحث فئة كبيرة من أولياء الأمور عن طريقة التسجيل والتي يتم تحديدها من خلال سن القبول لجميع المستويات سواء المستوي الأول أو الثاني أو الثالث وذلك لمرحلة رياض الأطفال، ووفق قرار وزارة التعليم بأن هذا القرار يتضمن التعميم الخاص من الوزارة والذي يفيد بأولوية القبول في رياض الأطفال أو مرحلة الحضانة العامة لمن قام بالتسجيل أولاً، علاوة علي ذلك التسجيل المتعلق بالأقسام ذات الصلة لمرحلة رياض الأطفال، وسوف نوفر لكم رابط الدخول إلى تسجيل نظام نور الإلكتروني لجميع أولياء الأمور من أجل التعرف علي تفاصيل التسجيل الخاص برياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.

رابط تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443

يبدأ التسجيل الخاص بالأطفال من خلال نظام نور بداية من يوم الأربعاء الموافق يوم 7 أبريل 2021 وفق ما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة، علي أن يتم التسجيل من خلال الخطوات التالية لجميع الطلاب:

يقوم ولي الأمر بالدخول علي رابط التسجيل التالي موقع نور.

يتم تسجيل الدخول الي الموقع والقيام باختيار تسجيل حساب جديد في حالة عدم وجود حساب، أو الدخول باسم المستخدم ورقم المرور في حالة وجود حساب مُسجل من قبل.

اختيار قسم التسجيل الإلكتروني.

يتم اختيار المرحلة العمرية الخاصة بتسجيل رياض الأطفال.

تسجيل نموذج البيانات الخاص بتلك المرحلة والذي يشمل بيانات يجب ملئها جيداً والتأكيد علي صحتها مثل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطفل وتاريخ الميلاد والجنس ومحل الإقامة بالإضافة الي معلومات التسجيل الخاصة بولي الأمر.

الضغط علي تسجيل الطلب.

تسجيل نور رياض الأطفال

أوضحت وزارة التعليم بأن هناك أولوية للتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للمرحلة العمرية من 5 سنوات وحتي 6 سنوات لمن هم من المستوي الثالث، فيما يخص طلاب المستوي الثاني من 4 سنوات وحتي 5 سنوات فالتسجيل الخاص بهم يتم من خلال قائمة الانتظار وفق ما يخص المستوى الثالث وما يتبقى من أماكن خالية بعد إنهاء جميع الطلاب من التسجيل الخاص بهم.