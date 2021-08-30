عاجل رابط نتائج البكالوريا 2021 تشاد عبر الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني ONECS Bac Tchad 2021

رابط نتائج البكالوريا 2021 تشاد ، تزايدت عمليات البحث مؤخرا في تشاد من قبل الطلبة والطالبات عن نتائج امتحانات البكالوريا 2021 تشاد . عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في تشاد نتائج امتحانات البكالوريا 2021 في يوم الأحد الموافق يوم 29 أغسطس 2021. وذلك بعد أن أنتظر الطلاب والطالبات كثيرا إعلان نتائج البكالوريا 2021 تشاد بعد أن تم تأجيل الإعلان عنها أكثر من مره. والتي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها في يوم السبت الموافق يوم 28 أغسطس 2021. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط الاستعلام عن بكالوريا تشاد 2021 . فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رابط نتائج البكالوريا 2021 تشاد

بعد أن تم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 تشاد بشكل رسمي. يستطيع جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن أسماء المقبولين في بكالوريا تشاد بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة. وهذا هو رابط نتائج البكالوريا 2021 تشاد :

أولا يجب عليك الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . كما يجب عليك اختيار ولاية الطالب .

أكتب كلمة المرور بشكل صحيح .

كتابة رقم التسجيل الخاص بطالب شهادة البكالوريا .

أنقر على خيار ( الاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا 2021 تشاد ) .

) . سوف تظهر لك نتيجة الطالب فور الانتهاء من هذه الخطوات .

كما يمكنك أيضا طبع كشف نقاط شهادة البكالوريا تشاد 2021 .

نتائج امتحانات البكالوريا تشاد 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة تشاد عبر موقعها الرسمي عن تأجيل موعد إعلان نتائج البكالوريا 2021 تشاد . وكان ذلك التصريح في يوم السبت 28 أغسطس 2021 . ولكن على غير المتوقع تم تأجيل الإعلان عنها حتي يوم الأحد 29 أغسطس 2021 بناءا على ما أعلنت عنه رئيسة لجنة المراقبة بدولة تشاد ( أنجافا غالدي سيمون ). وذلك بعد أن انتهي الطلاب والطالبات من اختبارات البكالوريا خلال الأيام القليلة الماضية. تحت إجراءات احترازية مشددة تحت إشراف وزارة الصحة بدولة تشاد. وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط نتائج البكالوريا 2021 تشاد عبر الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني ONECS Bac Tchad 2021 . الذي يمكنك الدخول أليه لمعرفة RESULTAT BAC 2021 . مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق دائما .