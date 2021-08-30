حيلة رهيبة إخفاء الصورة في واتساب بعد قراءتها من المحمول الآخر

بلا شك هناك مجموعة من الحيل الرهيبة في تطبيق واتساب الشهير والتي لا يعلمها الكثير من المستخدمين. ومن تلك الحيل أنك تستطيع أن ترسل صور وفيديوهات ويتم اختفاءها مباشرة بعدما يقرأها صديقك على الطرف الآخر من المحادثة. وهذه الميزة تسمى بميزة View Once. وهي عبارة أن تظهر الصورة أو الفيديو لمرة واحدة.

شرح ميزة view once على التطبيق الشهير واتساب

علينا أن نعلم مبدئيًا أن هذه الخاصية هي متوافرة بشكل العام، وتستطيع أن تجعلك تحذف الصور والمقاطع الخاصة بالفيديو بعدما يقرأها المستلم للرسالة. ويمكن للمستخدم أن يرى ما في هذه الرسالة لمرة واحدة ولذلك تم تسميتها عرض لمرة واحدة فقط. الميزة مأخوذة أو مقتبسة من تطبيق سناب شات الشهير الذي يحتوي على العديد من الميزات في تطبيقه. ففيه أيضًا تستطيع أن ترسل رسالة إلى الصديق وتحتوي على كلمات مرور على سبيل المثال أو صور خاصة ويتم محوها، لأنك لا تريد أن يعرفها أي شخص آخر.

أولًا قم بتحديث تطبيق واتساب إلى آخر نسخة منه، سواء كان على أندرويد للأجهزة النقالة الذكية التي تعمل به. أو على محمول ابل الذي يعمل بنظام الـ IOS. قم بفتح تطبيق واتساب. بجوار المربع الخاص بالكتابة في أسفله يوجد أيقونة تحمل اسم VIEO ONCE انقر عليها. بعد ذلك ابدأ برفع الصورة أو مقطع الفيديو أو الرسالة التي تريد أن ترسلها وتختفي بعد قراءتها مباشرة. بعد ذلك اضغط على Send إرسال. تستطيع بالمناسبة أن تقوم بتحديد عرض هذا المحتوى سواء فيديوهات أو نصوص أو رسائل لمرة واحدة فقط من خلال النقر على زر 1 الموجود على يسار زر الإرسال. بمجرد أن يقوم المستلم في جواله بفتح تلك الرسالة سيحذفها تطبيق واتساب تلقائيًا بعد قراءتها، ولن يستطيع رؤيتها مجددًا.

شرح كيفية تفعيل ميزة عرض مرة واحدة view once على تطبيق واتس ابما أهمية ميزة view once ؟

أهمية العرض لمرة واحدة في واتساب كبيرة جدًا. لأنها تساعد على أن تحافظ على خصوصيتك وتمنع أي من الأشخاص المتطفلة من المتطفلين الكثر من أن يطلعوا على المحتوى الخاص بالرسائل التي تصل أو ترسلها.