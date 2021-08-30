أيفون 13 برو MAX الوردي بالأسواق بموعده مواصفات وألوان متعددة وسعر أقل

أيفون 13 برو MAX باللون الوردي يطرح في الأسواق بموعده المحدد . ويأتي ذلك الهاتف الجديد بمواصفات متعددة وستة ألوان . iphone 13 pro Max لأول مرة يطرح بمعالج قوي سداسي النواة . كما يتمتع الهاتف الجديد أيفون 13 برو الوردي بشاشة مساحتها أكبر من نسخ أيفون السابقة . حيث تم وضع التحسينات المتعددة علي شاشة الهاتف بخصائص جديدة . من ضمنها خاصية اللمس والتعرف علي وجه المستخدم . كما صرحت شركة أبل عن أيفون 13 برو ماكس الجديد بأن الهاتف يطرح بمساحات تخزينية متعددة . حيث يأتي الهاتف بثلاث مساحات مختلفة . ذلك بجانب أيضاً أن الأيفون الوردي 13 يحتوي علي مستشعر بكاميرا الهاتف مضافاً أليها خصائص استشعار بتقنية جديدة . كذلك حرصت شركة أبل علي أن سعر أيفون 13 برو أقل من أسعار الهواتف السابقة من أيفون . كافة تلك المعومات وغيرها عن جوال أيفون 13 برو نتعرف عليها بالمقال .

أيفون 13 برو MAX وبعض المعلومات عن الهاتف الجديد

جاءت منذ أيام قليلة معلومات تم تداولها عبر ألتويته التي صدرت من شركة أبل العالمية . تلك المعلومات تتحدث عن الهاتف الذي تم تصنعيه من خامات عالية الجودة من ضمنها الزجاج الياقوت للشاشة . ذلك بجانب أيضاً أن أيفون 13 برو الوردي الهيكل الخارجي للهاتف تم تصنيعه من مواد ضد الصدأ . ويأتي الهاتف الجديد بشكل جذاب من حيث أنسيابية الشكل الخارجي للهاتف وأيضاً الألوان المتعددة له . كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد من حيث سمك الهاتف ووزنه أختلف عن النسخ السابقة من أيفون . حث يتمتع بوزن أقل وسمك أقل . ذلك بجانب المواصفات المتعددة التي تحدثت عنها الشركة نتعرف عليها بالسطور القادمة .

صنع الهاتف بمستشعر قوي يحتوي علي بصمة الأصبع وتم وضعه بشاشة الهاتف . يتمتع أيفون 13 برو الوردي بفتحة كاميرا أصغر حجماً مما سبق من الهواتف . كذلك أيضاً تقنية المستشعر الحديثة التي وضعت به وهي تقنية LIDAR . تم تصميم الهاتف الجديد ليتوافق مع كافة شبكات الاتصال من 2G حتي 5G . ذلك بجانب أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد يدعم الشريحة السريعة بتقنية A15 BIONIC . يأتي الهاتف الجديد بخاصية الماسح الضوئي بتقنية بمقدار 6.1 مع خاصية SUPER RETINA XDR . صنعت كاميرا الهاتف من خامات صلبة وقوية وهي من الزجاج الياقوت ذات قوة تحمل عالية . تلك المواصفات بجانب أيضاً تقنية المستشعر الخاص ببصمة الأصبع بمعدل 120 هرتز . ذلك بجانب أن تصوير الفيديوهات في أيفون 13 برو بأحدث تقنية وهي 8K .

أيفون 13 برو الوردي هو اللون الأول ولأول مرة يطرح بالأسواق . يأتي الهاتف الجديد باللون الثاني وهو الأخضر الليلي . كما أن اللون الملكي المطلوب دائماً هو اللون الأسود . ذلك بجانب اللون الجاذب للأنظار وهو اللون الأحمر . يأتي أيفون 13 برو ماكس الجديد بلون مميزاً جداً وهو الذهبي . كما بجانب اللون الذي يحبه مستخدمي الهواتف وهو الأزرق الداكن . كما يتم تداول معلومات عن أن ربما هناك أختلاف في أسعار الهواتف وفقاً للون الهاتف ربما يكون اللون الوردي الأعلى سعراً .

يطرح الهاتف الجديد من أيفون مشابهاً إلي حد كبير نسخة أيفون 13 السابقة .

ذلك بجانب أن الطول للهاتف 160.8 والعرض 78.1 والعمق الخاص بالهاتف 7.5 ملم .

كما أن أيفون 13 برو MAX تحتل شاشته مساحة 87.4 من المساحة الإجمالية للهاتف .

تحتل شاشته مساحة 87.4 من المساحة الإجمالية للهاتف . شاشة الهاتف تحتوي علي عدد 6.8 بوصة في تكوينها مع إضافة تقنية SUPER RETINA OLED .

كما يتمتع الهاتف الجديد هذه المرة بتقنية حديثه جدا ً مضافة إلي الشاشة وهي تقنية IB .

كذلك يتمتع الهاتف الجديد أيفون 13 برو الوردي بربط الهاتف بالبريد الإلكتروني للمستخدم لحميته من السرقة وإمكانية التتبع .

بربط الهاتف بالبريد الإلكتروني للمستخدم لحميته من السرقة وإمكانية التتبع . يحتوي الهاتف في شاشته علي مقاييس 1170*2532 ليتم التناسق والتناسب في مقاييس كل نقطة وهي 19.5.9 .

مواصفات الهاتف الجديد iphone 13 pro Maxما هي ألوان الأيفون الوردي 13 من شركة أبلالمواصفات المتنوعة الأخري التي يحتوي عليها جوال أيفون 13 برو

كما تم الإشارة للمواصفات المتعددة السابقة حرصت أبل علي إضافة مميزات جديده للهاتف . وضع التقنية الخاصة بالحماية في أيفون 13 برو ماكس الجديد وهي OLEOPHOBIC . ذلك بجانب الخصائص الموضوعة لأول مرة بشاشة الهاتف وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . كما يتمتع الهاتف بخاصية الاستشعار المضاف أليها خصائص متعددة وهي البارومتر ، البوصلة ، التقارب ، التسارع . الميزة الجديدة بهاتف أيفون 13 برو الوردي للتعرف علي أوجه مستخدمي أيفون وهي خاصية FACE ID . كذلك يحتوي الهاتف علي المعالج الرسومي بتحسنه ليصل إلي سداسي النواة وإضافة تقنية GPU عليه . كما تم إضافة التحسينات علي المعالج الرسومي ليعمل بشكل أفضل مما سبق بفضل تقنية APPLE GPU .

يطرح هاتف أيفون 13 برو MAX بمساحة تخزين كبيرة بمقدار 512GB وذاكرته العشوائية 6GB .

بمساحة تخزين كبيرة بمقدار 512GB وذاكرته العشوائية 6GB . كما تأتي المساحة الثانية من الهاتف الجديد بمقدار سعة تخزين 256GB وذاكرته العشوائية 6GB .

أيضاً يطرح الهاتف بمساحة ثالثة للتخزين بمقدار 128GB وذاكرته العشوائية 6GB .

تلك المساحات التخزينية الثلاثة المطروحة من أبل ليختار المستخدم المساحة المرغوبة لديه .

سعر أيفون 13 برو في السوق العالمي يطرح بسعر 1055 دولاراً أمريكياً . كما تقرر السعر الخاص له داخل المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي . السعر الخاص بالهاتف الجديد في جمهورية مصر العربية بقيمة 25500 جنيه مصري . كافة الأسعار المعلنة عالياً تختلف في باقي الدول ذلك وفقاً لسعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

مميزات تمت إضافتها علي الأيفون الوردي 13 من شركة أبلالمساحات التخزينية الثلاثة المطروحة في هاتف iphone 13 pro Maxما هو سعر أيفون 13 برو المقرر له في الأسواق

الهاتف الجديد يتمتع بخاصية STERIO الخاصة بالصوت .

كما يأتي هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بدعم الخاصية الرائعة NFC .

بدعم الخاصية الرائعة NFC . ذلك بجانب الخاصية الرائعة وهي خاصية منع الضوضاء المحيطة .

يطرح الهاتف بالخاصية الجديدة وهي الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات VISA .

خاصيتي المقاومة في الهاتف الجديد الأولي المقاومة للماء تحت عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة .

الخاصية الثانية في هاتف أيفون 13 برو وهي مقاومة الغبار مهما كانت كثافته في الجو .

خامة الفولاذ المصنع منها الهاتف في الخلفية وواجهة الهاتف وهي ضد الصدأ .

المميزات الأخيرة في الأيفون الوردي 13

أيفون 13 برو MAX وتلك الخصائص والمميزات والمواصفات المتعددة في الهاتف الجديد . التي عرضناها بالمقال مما يجعل الهاتف مميزاً بشكل أفضل من باقي الهواتف . كذلك تم عرض الأسعار التي يطرح بها الهاتف الجديد في العالم وداخل السعودية ومصر . كما تم التعرف علي الألوان الستة التي سيطرح بها الهاتف في الأسواق . ذلك في الموعد المقرر له في سبتمبر القادم الذي يفصلنا عنه أيام قليلة .