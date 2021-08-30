طريقة التسجيل في منصة سهل التعليمية 1443 لعرض المنهج السعودي

طريقة التسجيل في منصة سهل لعرض المنهج الدراسي السعودي لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية حتى الثانوية؛ حيث تعد منصة سهل واحدة من المنصات التعليمية الهامة التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب، بطريقة مميزة تجعل التعليم أسهل، وبالتالي يستقبل الطلاب المعلومة بطريقة أفضل، ولا تقتصر منصة سهل على مرحلة تعليمية محددة، بل تقدم المنهج الدراسي لكافة المراحل الدراسية بدءًا من الابتدائية حتى الثانوية العامة، وخلال السطور التالية سنتعرف على خطوات التسجِيل في منصة سهل.

طريقة التسجيل في منصة سهل 1443

تتميز طريقة التسجيل في منصة سهل ببساطة الخطوات؛ حيث يستطيع الطلاب تسجيل دخول منصة سهل وتتبع الخطوات حتى يتم عرض المنهج الدراسي السعودي، كذلك هناك تطبيق منصة سهل، يتعامل معه الطالب عبر الهاتف الجوال، من خلال تثبيت تطبيق منصة سهل من المتجر الإلكتروني المناسب لنوع الجوال، وفيما يلي خطوات التسجيل في منصة سهل:

الانتقال إلى رابط منصة سهل التعليمية. التسجِيل في منصة سهل ببيانات الحساب الشخصي تويتر أو فيسبوك أو من خلال جوجل. العمل على تحديد المرحلة الدراسية. القيام بتحديد المواد الدراسية المقررة. النقر على العلم بجانب شريط البحث لاختيار المنهج الدراسي. العمل على تحديد الصف والمادة الدراسية. اختيار الدرس.

رابط منصة سهل التعليمية

تحرص منصة سهل على توفير المنهج الدراسي السعودي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بطريقة أفضل؛ حيث يستطيع الطالب التسجِيل في المنصة من خلال رابط منصة سهل sahl.io/eg، وكتابة البيانات المطلوبة، ومن ثم تحديد الصف الدراسي، والإطلاع على المنهج الدراسي السعودي في المادة المرغوبة، والاستفادة بالخدمات التعليمية الأخرى المقدمة.

مميزات منصة سهل التعليمية

تقدم منصة سهل المنهج السعودي بالعديد من المميزات، كالتالي:

تضم العديد من الفيديوهات التعليمية التي تقضي على الملل.

تشمل أكثر من 12000 مدرس.

تحتوي على كافة المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية للطلاب بالسعودية.

تقضي على الملل وتحبب الطلاب في التعلم.

توفر الوقت والجهد للطلاب.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في منصة سهل التعليمية، وكيفية الاطلاع على المنهج السعودي عبر بوابة سهل.