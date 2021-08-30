الزمالك: نرفض العقوبات على شيكابالا ونحتفظ بحق الرد!

أعلن نادي الزمالك المصري رفضه لقرارات اتحاد الكرة المصري بشأن إيقاف قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا 8 شهور وتغريمه 500 ألف جنيه.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا جاء فيه: "تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، انطلاقا من مسئوليتها تجاه النادي وجماهيره واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة". وتابع البيان: "وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه".

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