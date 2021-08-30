أمريكا .. قطع الكهرباء عن نصف مليون شخص بسبب إعصار إيدا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لأحدث البيانات، انقطع التيار الكهربائى عن 504149 مستهلكا، ما يشكل أحد المؤشرات الأولى للحكم على عواقب الكارثة الطبيعية.

وتم تصنيف إعصار "إيدا" فى المرتبة الرابعة من خمس، كواحد من الأقوى فى تاريخ البلاد.

وحذرت السلطات من أن إصلاح الأضرار بما فى ذلك إعادة الكهرباء، قد يستغرق أسابيع أو حتى شهورا.

من جهته، شدد الرئيس الأمريكى جو بايدن على أن "الإعصار "إيدا" يشكل خطرا داهما على الحياة"، مشيرا إلى "إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل فى انقطاع التيار الكهربائى لأسابيع".

وأكد بايدن أنه "تحدث مع حكام الولايات فى منطقة خليج المكسيك ونسق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى بعد الإعصار".