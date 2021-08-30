أبشر الجوازات … طريقة تسجيل الدخول مستخدم جديد

أبشر الجوازات … طريقة التسجيل مستخدم جديد بالخطوات، من أجل الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تُعد واحدة من أهم وأكبر المنصات في المملكة العربية السعودية كمستخدم جديد.

حيث تُقدم وزارة الداخلية في السعودية عبر أبشر الجوازات العديد من الخِدْمَات للمواطنين كذلك المقيمين على أراضي السعودية حيث تستطيع الحصول على الكثير من الخِدْمَات عبر شبكة الإنترنت عن طريق جوالك أو جهاز الحاسب الخاص بك.

وتستطيع وأنت في منزلك أن تتحكم في الخِدْمَات المُتعلقة بالجوازات السعودية دون حاجة للذهاب إلى المصالح والهيئات التابعة للدولة حيث يمكن الحصول على خدمة إصدار الجواز دون الحاجة إلى الذهاب إلى المديرية العامة للجوازات.

وسوف نتعرف إلى طريقة الاشتراك في منصة أبشر الجوازات كمستخدم جديد عبر السطور التالية بالتفصيل.

أبشر الجوازات السعودية منصة إلكترونية لخدمات الأفراد

نجحت أبشر الجوازات بصورة كبيرة للغاية في تحقيق الهدف المنشود من إنشائها وهو توفير الوقت والجهد وكذلك الحد من التزاحم في المصالح الحكومية وهوما يقلل من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث تستطيع حفظ بياناتك والاستعلام عن العديد من الخِدْمَات دون الحاجة إلى التوجه إلى أي مكان فقط باستخدام هاتفك تستطيع أن تقوم بالعديد من الوظائف وإتمام الكثير من الخِدْمَات بواسطة الولوج على الموقع واتباع الخطوات المطلوبة

وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد وقد ساهمت في سير الكثير من الخِدْمَات في أثناء فترات الحظر وساهمت أيضًا بشكل فعال في الحد من انتشار الفيروس.

وهو الهدف الأكبر وراء إنشاء أبشر الجوازات وغيرها من المنصات الإلكترونية التي تم تصميمها من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتهدف الحكومة بواسطة إلى تسهيل الخِدْمَات على الأفراد.

طريقة تسجيل الدخول مستخدم جديد

يمكن لأي مواطن السعودي يعيش داخل أراضي المملكة الاشتراك بها حيث أن خِدْمَات المنصة متاحة طوال ساعات اليوم كافة أيام الأسبوع ويمكن الاشتراك عبر اتباع الخطوات التالية.

أدخل على الرابط الرسمي منصة أبشر الإلكترونية .

. اختر أيقونة أفراد واضغط عليها.

اضغط على خانة مستخدم جديد.

سوف تظهر أمامك صفحة تسجيل المستخدم الجديد عليك تعبئة كافة البيانات الظاهرة أمامك والتأكد من صحتها بالكامل.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يجب عليك الموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على خانة التالي.

سوف تصلك رسالة تحتوي على كود التحقق على رَقْم هاتفك الذي أدخلته ضمن بياناتك.

ادخل كود التحقق في المكان المخصص له واضغط على أيقونة تحقق.

اضغط بعد ذلك على خِيار تسجيل وبذلك يكون لديك حساب عبر منصة أبشر.

استخدام تطبيق أبشر الجوازات بواسطة الهاتف الجوال

في بداية العمل بواسطة منصة أبشر الجوازات لخدمات الأفراد كان الأمر يحتاج إلى الولوج عبر الموقع الإلكتروني أبشر الجوازات من أجل استخدام والاستفادة من خِدْمَات أبشر الأفراد داخل السُّعُودية.

وفي إطار الجهود العامة التي تقوم بها الحكومة السُّعُودية تم تصميم تطبيق أبشر الجوازات من أجل تسهيل استخدامه عبر الجوال حيث يمكن تحميله على هواتف أيفون والهواتف التي تعمل بنظام اندرويد.

أهم أهداف أبشر الأفراد الإلكترونية