نيوزلندا تسجل وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح فايزر

ذكرت السلطات في نيوزلندا أن امرأة توفيت عقب تلقيها لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

وأضاف البيان أن اللجنة أشارت إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما أثرت على النتيجة بعد التطعيم.

في غضون ذلك، سجلت نيوزلندا 53 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين.

من جهة أخرى، تحقق اليابان في وفاة شخصين تلقيا لقاحي موديرنا من شحنات علق استخدامها لاحتواء بعض أنابيبها على مواد ملوثة، على ما أعلنت وزارة الصحة .

وتوفي الرجلان البالغان 30 و38 عاما في أغسطس بعد تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح موديرنا من إحدى الشحنات الثلاث التي علقت الحكومة استخدامها الخميس، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

وأوضحت الوزارة أن سبب وفاتهما قيد التحقيق، مشيرة إلى أن "العلاقة السببية مع تلقيهما اللقاح لا تعرف في الوقت الحاضر".

وأشارت إلى أن الرجلين اللذين أصيبا بالحمى بعد تلقيحهما، لم يكونا يعانيان مشكلات صحية أو سوابق حساسية.

وأعلنت اليابان الخميس تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأميركية بعد تقارير عن مواد ملوثة في بعض القوارير التي وصلت ضمن ثلاث شحنات.

ووزعت هذه اللقاحات على أكثر من 800 مركز تلقيح في البلاد.

وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان أنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة".