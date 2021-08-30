“برقم التسجيل” رابط onecs bac tchad لنتائج البكالوريا التشاد المكتب الوطني للامتحانات

رابط onecs bac tchad الذي أعلن المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات أنه الرابط الرسمي لاستخراج نتائج البكالوريا في الجمهورية التشادية، حيث أعلنت المؤشرات العالمية في جوجل عن ارتفاع البحث اليوم بشكل كبير عن موعد نتائج الثانوية في دولة التشاد، ونقوم بعرض الموعد المؤكد لنتائج الطلاب وكذلك نقوم بعرض رابط الاستخراج مع الخطوات اللازمة له.

استخراج نتائج الثانوية في تشاد

أنهى طلاب البكالوريا الامتحانات النهائية في الأقسام العلمية والأدبية في الدور الأول من الامتحانات والمسابقات هذا العام وذلك في يوليو الماضي، بواقع 71.874 ممتحنا ويقوم السيد وزير التعليم في مؤتمر صحفي كبير بإعلان نسب النجاح في القسم العلمي الأدبي وكذلك نسب الرسوب والذي يقوموا بالدخول في الدور الثاني، حيث أنهت وزارة التعليم مهمتها السامية في مراقبة الامتحان بعد أن قام بوضعه نخبة متميزة من الأساتذة في جميع المواد الدراسية، وبعد أن عاني الطلاب كثيرا من صعوبات في الذهاب للمدارس وكذلك الإجراءات الوقائية، قام المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات بالانتهاء من الامتحانات بشكل جيد، وقامت لجان التصحيح بالانتهاء من عملها بأسرع وأدق ما يكون وتابعتها لجان المراجعة والرصد، تم الانتهاء من رصد نتائج الطلاب والخروج بأسماء الأوائل أيضا.

بيان السيدة وزيرة التعليم

تقوم السيدة وزير التعليم في تشاد السيدة “أنجافا غالدي سيمون” بالظهور في القنوات الرسمية غدا الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021 بالإعلان عن أسماء الأوائل في الباك 2021 وكذلك نسب النجاح بالقسمين العلمي والأدبي وكذلك نسب الرسوب وموعد فتح امتحانات الدور الثاني، وقد تم تأجيل موعد الامتحانات من اليوم إلى الغد بمتابعة وانتظار كبير بين الطلاب وأولياء الأمور.

بكالوريا 2021-الدورة الاولى من الاختبارات الكتابية: احصاءات نتائج الدورة الاولى للاختبار المكتوب في الجدول ادناه. كما يعلمكم ONECS بان النتائج ستنشر اليوم عبر عدة قنوات مستعملة تقليديا لهذا الغرض.

تبدأ أولا بانتظار الطلاب لحين الإعلان عن تنزيل النتائج على رابط النتائج الرسمي للوزارة. يقوم الطلاب بالدخول مباشرة على رابط استخراج نتائج البكالوريا في تشاد. يتم اختيار اسم الولاية التي يتبع لها الطالب. لابد أن يقوم الطالب بالإجابة عن السؤال الافتراضي الموجود في الصفحة للتأكد من أنه ليس روبوت. يقوم بكتابة كلمة المرور ورقم التسجيل الخاص به عند تسجيل البكالوريا هذا العام 2021. يتم اختيار ايقونة “اختيار النتيجة” لتظهر للطلاب أرقام البكالوريا. برقم التسجيل يتم الدخول اليوم الأحد 30 أغسطس 2021 مباشرة على رابط onecs bac tchad لاستخراج نتائج البكالوريا التشاد المكتب الوطني للامتحانات والتي من المقرر لها أن يتم الدخول المباشر على الرابط الخاص بها بعد أن تقوم السيدة وزيرة التعليم بإعلان أسماء أوائل البكالوريا على القنوات الرسمية الوطنية ونسب النجاح هذا العام بين الأقسام العلمية والأدبية.

تصريح الوزارة على فيس بوكاستخراج النتائج عبر رابط onecs bac tchad لنتائج البكالوريا 2021