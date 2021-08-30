عروض جرير الاسبوعية من أكثر الأشياء التي تهم كل المتواجدين في المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقمين باستمرار، وذلك لأنها تقدم خصمًا حقيقًا بنسب كبيرة على المنتجات التكنولوجية المهمة، ومن بين أكثر هذه المنتجات والتي لا الاستغناء عنها، الهواتف الذكية والكمبيوترات المحمولة وفي الوقت نفسه هناك عروض على الأجهزة المنزلية وأيضا هناك عروض جبارة على أجهزة الألعاب ومن بين أبرزها البلاي ستيشن والأكس بوكس، ونشرنا فيما سبق مقالة بعنوان مقارنة.. آيفون 13 برو ماكس يحطم بعض عيوب آيفون 12 برو ماكس.

عروض جرير الاسبوعية الجبارة عن هواتف آيفون الأكثر مبيعًا بخصومات 40%

جاءت عروض مكتبة جرير الاسبوعية على هواتف آيفون الأمريكية الأكثر مبيعًا في السعودية وفيما يلي أسماء الأجهزة وقيمة الخصم:

هاتف آيفون 12 برو ماكس الجرافيتي والفضي بمساحة 512 جيجا بسعر:

6499 ريال سعودي، وقيمة الخصم هي 200 ريال كاملين.

جهاز iphone 12 pro الأزرق والفضي بمساحة 512 بسعر:

5799 ريال، والخصم حوالي 400 ريال.

هاتف آيفون 12 بمساحة 256 اللون البنفسجي بسعر:

4399 ريال بخصم 150 ريال عن سعره الأصلي قبل العروض.

وفي الوقت نفسه هناك جهاز iphone 12 بمساحة 128 جيجا اللون الأحمر بسعر:

3599 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 بمساحة 256 باللون الرمادي بسعر:

عروض مكتبة جرير الاسبوعية على هواتف سامسونج الأكثر مبيعًا

2999 ريال بمقدار خصم 550 ريال سعودي كاملين.

وفي الوقت نفسه هناك هاتف جالاكسي اس 21 الترا بمساحة 256 فضي بسعر:

4499 ريال وقيمة الخصم هي 900 ريال.

زد فولد 2 بمساحة 256 جيجا باللون الأسود بسعر:

6199 ريال بمقدار توفير 1800 ريال سعودي.

ماك بوك برو 16 i7 بسعر 10499 ريال بمقدار خصم 500 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك أيضا جهاز آبل ماك بوك برو 13 i7 بسعر 9999 ريال وبحجم خصم 400 ريال كاملين.

لابتوب آبل ماك بوك برو 13 i5 بسعر 8999 ريال بتوفير داخل العروض بمقدار 400 ريال.

عروض جرير على أجهزة لابتوب آبلخدمة جديدة من مكتبة جرير السعودية

اتاحت مكتبة جرير لبيع المنتجات الذكية في المملكة العربية السعودية، شراء هاتف سامسونج زد فولد 3 الذي صدر حديًا بنظام الطلب المسبق وسعر الجهاز هو:

6799 ريال سعودي.

الجهاز بمساحة 256 واللون الأسود وفي الوقت نفسه هناك اللون الأخضر من الجهاز بنفس المساحة.