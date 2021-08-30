المكسيك .. 6.837 إصابة و259 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس فى المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335.700 وإجمالى الوفيات إلى 258.165. وصنع باحثون من الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك (UNAM) كمامة تبطل وجود فيروس SARS-CoV-2 من خلال طبقاته المكوّنة من النحاس والفضة. وذكر الباحثون أنه "عند ملامسة طبقة النانو النحاسية الفضية، ينكسر غشاء SARS-CoV-2 ويتلف الحمض النووى الريبوزى الخاص به". وعند استخدام المعدنين معا "تتشكل طبقة نانوية وتوفر حماية مزدوجة ضد الفيروسات والبكتيريا"، وفقا لبيان الجامعة.

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