الهجرة غير الشرعية .. حرس الحدود التونسى يحباط محاولة للهرب إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت قيادة حرس الحدود التونسية إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل التونسية نحو الضفة الأوربية من المتوسط. وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان لها، أنه تم توقيف 44 متورطاً أُحيلوا على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية فى شأنهم.

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