جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا، وفقا لرويترز.
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وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول .. ومنظومة دفاعية أمريكية تعترضها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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