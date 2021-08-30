إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول .. ومنظومة دفاعية أمريكية تعترضها

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا، وفقا لرويترز.

الأمن الدولى لا يبحث الآن إرسال قوات حفظ السلام إلى أفغانستان

وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين.