الرئيس الأمريكى يعلن لويزيانا منطقة منكوبة

جدة - نرمين السيد - وأمر بايدن بتقديم مساعدات فيدرالية لإغاثة المناطق المنكوبة فى الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وكان الإعصار "إيدا" قد وصل إلى اليابسة فى ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، فى الوقت الذى حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.
وحذر الرئيس الأمريكى من أن "إيدا" يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل فى حالات انقطاع للتيار الكهربائى ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذى يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكى.
واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التى تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذى تسبب فى مقتل أكثر من 1800 شخص.
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