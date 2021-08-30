رابط نتائج البكالوريا تشاد 2021 وزارة التربية الوطنية إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم onecs.td

رابط نتائج البكالوريا تشاد 2021، من أهم الموضوعات التي يوجد عليها بحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تأجيل موعد إعلان النتيجة لليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021، فبعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية في تشاد، بدأ متابعة أخبار النتيجة للتعرف على موعد إعلانها والمؤشرات الأولية لنسبة النجاح، فهناك حالة من القلق تنتاب أولياء الأمور والطلاب على النتيجة نظراً لتأخر إعلانها، فقد حددت وزارة التربية الوطنية موعداً سابقاً للإعلان وتم تأجيله، علماً بأن العام الدراسي قد مر بظروف استثنائية صعبه بسبب كوفيد 19، الذي زاد من واجبات الحكومة لوضع عدد من الإجراءات الوقائية لمنع زيادة أعداد المصابين بالفيروس، وكانت وزارة التربية في تشاد من أكثر الوزارات المهتمة بتنفيذ هذه الإجراءات خلال أداء الطلاب الامتحانات، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نستعرض معكم الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة فتابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “onecs.td“.

اختيار نتائج البكالوريا 2021.

تحديد الولاية التابع لها الطالب.

كتابة رقم التسجيل.

النقر على عرض النتيجة.

رابط نتائج البكالوريا تشاد 2021

نتائج شهادة bac tchad

ينتظر عدد كبير من طلبة وطالبات شهادة البكالوريا في تشاد، إعلان النتائج للاطمئنان على درجاتهم التي سيتحدد عليها دخول المرحلة الجامعية، فتعتبر مرحلة البكالوريا من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب خلال التعليم قبل الجامعي، فعليها يتحدد مستقبل الطالب في الدخول للجامعة والكلية الراغب في الالتحاق بها، كما أنها تعمل على تكوين العديد من المهارات والخبرات التي تساعد الطالب خلال مسيرته التعليمية المستقبلية.

وزارة التربية الوطنية تشاد

تعمل وزارة التربية الوطنية في تشاد على رفع مستوي التعليم بمختلف الولايات وجميع المراحل التعليمية، بالإضافة للكوادر التعليمية التي يعتمد عليها في استكمال المسيرة التعليمية وتوصيل المعلومات للطلاب، وقد شهد العام الدراسي عقبات كثيرة بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في جميع دول العالم، وزاد عدد المصابين به والوفيات مما أثر على مختلف الخدمات ومنها العملية التعليمية، فقد حرصت الوزارة على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سواء للطلاب أو القائمين على التعليم بمختلف المراحل لضمان عدم انتشار الفيروس وسلامة الجميع.