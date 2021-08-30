فيديو يوثق خطف طفل بمصر.. والسلطات تبحث عن الجناة

تداول مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مدته 27 ثانية، يظهر أشخاصا ملثمين وهم يستقلون سيارة ثم ينزلون منها في محاولة لخطف طفل من داخل أحد المحلات، من أحضان والدته بمحافظة الغربية، شمال مصر.

وصرح مصدر أمني رفيع أنه تم تحديد السيارة ومن بها بعد فحص الفيديو.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع "دوت الخليج" أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط الجناة، مشيرا أن عملية ضبطهم مسألة وقت.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة قامت باستدعاء والد ووالدة الطفل لسماع أقوالهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا يفيد بخطف طفل من أحضان والدته، الأحد، من أمام محل بقالة بطريق الدائري بطريق "المحلة - المنصورة " بنطاق محافظة الغربية، من جهة مجهولين استخدموا سيارة خاصة لارتكاب الجريمة وفروا هاربين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.