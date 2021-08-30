الهند تسجل 42909 إصابات بفيروس كورونا

ذكرت الحكومة الهندية في بيان اليوم الاثنين، أنها سجلت 42909 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و380 وفاة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 32.74 مليون. في حين بلغ مجمل الوفيات 438210.

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