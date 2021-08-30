جدة - نرمين السيد - ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة مصابى فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 216 مليونا و370 ألفا و776 حالة. وبسحب الجامعة، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و500 ألف و672 حالة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالى عدد المصابين 38 مليونا و796 ألفا و746 حالة حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 216 مليون حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.