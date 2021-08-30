تسريبات تكشف عن مفاجأة بهاتف "آيفون 13"

ووفق ما ذكر موقع CNET المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "آيفون 13"، سيتيح للمستخدمين إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية في مناطق لا توجد بها تغطية خلوية، عن طريق دعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

وأشار موقع MacRumors المتخصص بنشر أحدث التسريبات المرتبطة بأجهزة شركة "أبل"، إلى أن "آيفون 13" سيحتوي معالجا من نوع "كوالكوم إكس 60"، يدعم الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وكان تقرير لموقع "ديجي تايمز" المتخصص بالأخبار التقنية، قد أشار إلى أن "أبل" ستزيد من سعر "آيفون 13" مقارنة بالإصدارات السابقة.

وحسبما نقل موقع مجلة "فوربس" الأميركية فإن "أبل" تلقت إخطارا من شركة "تي إس إم سي"، التي تعد أكبر موّرد للرقائق، يفيد بأنها سترفع من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيزيد من ثمن "آيفون 13" المنتظر.

وستكون الزيادة بنسبة 5 في المئة على معالجات 7 نانومتر، في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20 في المئة بالنسبة لتقنيات المعالجة.

ولن تقتصر الزيادات على أسعار الطراز 13 من آيفون، ولكن أجهزة أخرى مثل 11 و12 وإس إي، المستندة على معالجات 7 نانومتر ستتأثر أيضا، وستشهد أسعارها ارتفاعات أيضا.