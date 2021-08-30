مطار فيينا يستأنف عمله بشكل طبيعى بعد بلاغ بوجود متفجرات

جدة - نرمين السيد - وقال كليمان، فى تصريح له، إنه تم إغلاق المطار بسبب إنذار كاذب من أجهزة الفحص الأمنى، وأن مشكلة فنية فى أجهزة التحكم أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار عن طريق الخطأ.

وأكد المتحدث باسم المطار حدوث تأخير كبير فى السفر وتعطل آلاف الركاب فى المطار، مشيرا إلى أنه فى غضون ذلك لم تتمكن الطائرات من الإقلاع أو الهبوط، وعاد المطار للعمل بشكل طبيعى مرة أخرى واستؤنفت الحركة الجوية ولكن ما زالت هناك تأخيرات.